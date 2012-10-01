Автоматизация службы поддержки

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Закрыт4 заявки201 просмотр

Необходимо разработать HelpDesk систему интегрированую с Asterisk, 1С 8.2 и системой удаленного управления рабочим столом, а также произвести ее установку и начальную настройку на оборудовании заказчика.

Языки программирования Delphi (XE2), PHP. База данных MySQL. Подробности во вложении.

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AsteriskDelphiMySQLPHP
13 лет назад
zldo
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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