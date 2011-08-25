Программист Delphi
Программирование Delphi (ООП, клиент-серверные приложения, БД, Win32-API), PHP + MySQL. Администрироание Windows Server, Linux. Сетевые технологии
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Портфолио
- ZPinger407 просмотров
- CD Cover350 просмотров
- PopUper358 просмотров
- ZBilling374 просмотра
- PBXStat452 просмотра
- InvCollector434 просмотра
- MuzCat418 просмотров
- InvCollector319 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Delphi
Всё супер! Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
$20
10 баллов
13 лет назад
Delphi
Понравилось работать: 1. выполнил работу раньше планируемого срока - не подвел + 2. по ходу безукоризненно вносил правки 3. + я получил бонус в виде дополнительно функционала к программке) Будем продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
Понятное и точное ТЗ. Возникающие в процессе вопросы решались без затруднений. Большое спасибо за сотрудничество.
$100
10 баллов
13 лет назад
Delphi
Давно сотрудничали по вопросам переработки кода NextGrid - всё сделано отлично и очень красиво. Человек хорошо разбирается не только в программировании, но и в дизайне. Рекомендуем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
$20
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель. Адекватный и пунктуальный. Очень доволен сотрудничеством. Буду дальше сотрудничать. Спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую всем. Четкое ТЗ, своевременная оплата.
$20
10 баллов
14 лет назад
Delphi
Все сделанно в лучшем виде + небыло проблем с доработкой мелочей и правок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, своевременная оплата + существенный бонус - рекомендую.