zldo

Александр zldo

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Программист Delphi

Программирование Delphi (ООП, клиент-серверные приложения, БД, Win32-API), PHP + MySQL. Администрироание Windows Server, Linux. Сетевые технологии

Портфолио

Отзывы заказчиков

botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Найти ошибку в чужом Delphi-юните ("System error")
Delphi
Всё супер! Спасибо.
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Сделать программу
Delphi
Понравилось работать: 1. выполнил работу раньше планируемого срока - не подвел + 2. по ходу безукоризненно вносил правки 3. + я получил бонус в виде дополнительно функционала к программке) Будем продолжать сотрудничать.
Понятное и точное ТЗ. Возникающие в процессе вопросы решались без затруднений. Большое спасибо за сотрудничество.
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botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Немного отредактировать компонент TNextGrid Table
Delphi
Давно сотрудничали по вопросам переработки кода NextGrid - всё сделано отлично и очень красиво. Человек хорошо разбирается не только в программировании, но и в дизайне. Рекомендуем!
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Программа на Паскаль
Отличный исполнитель. Адекватный и пунктуальный. Очень доволен сотрудничеством. Буду дальше сотрудничать. Спасибо
Отличный заказчик, рекомендую всем. Четкое ТЗ, своевременная оплата.
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silvestr22
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов
$20
10 баллов
14 лет назад
Функция отображения тени на Delphi окне
Delphi
Все сделанно в лучшем виде + небыло проблем с доработкой мелочей и правок. Рекомендую.
Четкое ТЗ, своевременная оплата + существенный бонус - рекомендую.
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