Немного отредактировать компонент TNextGrid Table

Существует компонент для Дельфи - TNextGrid, распространяется условно-бесплатно, у нас есть купленная лицензия.

Нужно немного модифицировать вид "прогресс-барчиков" который он выводит, поэтому Вы должны уметь не только редактировать чужие интерфейсные компоненты (в данном случае - для Delphi 2007), но ещё нужно уметь красиво рисовать, т.к. программно нужно сделать чтоб прогресс бары в таблице были не просто плоскими синими прямоугольничками, но более "объёмными", с элементами прозрачности и другими опр.элементами.

Задача не из тривиальных, только для профи с высокой репутацией!

Сроки - не более 3х суток.

Сайт разработчика данного компонента - www.bergsoft.net (если интересно)