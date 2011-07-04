Разработка метапоисковой системы

$100
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки197 просмотров
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Добрый день!

Необходимо разработать метапоисковую систему для поиска в нескольких основных поисковых системах (дипломный проект, поэтому некоторые огрехи не принципиальны).

Хотелось бы кто может взяться и сколько это будет стоить?

Спасибо

12 лет назад
Zeus90
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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