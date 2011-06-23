Программа автоподстановки текста в Mac OS

Написать системную утилиту, которая будет анализировать текст в любом редакторе текста в любой программе (т. е. анализировать текст в компонентах редактирования текста) и по горячей клавише дополнять текущее слово, перебирая слова из текста.

Например, мы набрали вышеприведённый текст. Я начинаю писать «сис» и нажимаю горячую клавишу. Слово дополняется до «системную».

Слова перебирать по частоте в тексте + расстоянии от места ввода.

Для форм перебирать слова из всех полей формы.

P. S. Подобным образом работает автоподстановка в TextMate (по клавише Esc) и в некоторых IDE.