Маленькая утилита для идентификации компьютера

Прикладное ПОЗавершен8 заявок355 просмотров
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Требуется которая после запуска пользователем и до тех пор пока он её не закроет - каждые N минут будет отправлять данные на определенный вебсервер со следующей информацией: идентификатор компьютера, логин пользователя в системе, ip компьютера, mac карточек (или карточки с которой подключился к интернету пользователь).

Предположительно отправка этих данных должна идти в интернет, какому то пхп скрипту (это уже не ваша часть) или прямо в mysql базу данных. Данные которые передаются должны быть зашифрованы таким образом что бы пхп скрипт в дальнейшем смог их понять. Надо написать так что бы не получилось с использованием левых программ подменить эти данные, поэтому возможно должен генерироваться некий HASH "актуальности" данных.

Как уже сказал ютилитка должна отправлять эти данные каждые N минут пока её не закроют. Приветствуется наличие следующего функционала:

1. Возможность свернуть в трей

2. Вывод внутри ютилиты информацию о последней передаче данных

Обязательное условие: работа программы под ОС WIN 2000 и выше с возможностью запуска под вайном в *nix системах. Ютилита не должна требовать установки какого то дополнительного ПО (.net framework не в счет)

Будет плюсом если антивирусники не будут сильно кричать на программу и закрывать ей рот.

Язык: C++ или C# или Java или Делфи

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ЦЕН - НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

Я сам разработчик (32 положительных отзыва) просто в немного другой сфере (WEB). Поэтому гнать цены по 150-200$ мне не надо, я примерно представляю стоимость цикличного скрипта который тупо отсылает данные полученые по WinApi в 10 строчек.

12 лет назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
longfeet
Сергей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
12 лет назад
$15
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Большое спасибо. Рад сотрудничать
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