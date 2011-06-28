Портативная библиотека зашифрованной музыки

Требуется создать проект под ключ.

Задача:

- Сделать флешку с привязанной к ней зашифрованной музыкой.

- Найти портативный бесплатный/недорогой медиа-плеер для проигрывания музыки с флешки. Желательно модифицировать плеер добавив наш логотип и настроив функционал.

- Настроить автозагрузку таким образом, чтоб при запуске флешки сразу открывался установленный на нее медиаплеер с библиотекой музыки в плейлисте.