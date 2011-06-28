Портативная библиотека зашифрованной музыки

Есть скрипт который выгружает из 1с данные в xml, но там есть пару багов (не правильно выгражаются два поля) нужно устранить этот баг. 1C 8.1 Alfa-Auto (4.1) - Рарус
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Требуется создать проект под ключ.
Задача:
- Сделать флешку с привязанной к ней зашифрованной музыкой.
- Найти портативный бесплатный/недорогой медиа-плеер для проигрывания музыки с флешки. Желательно модифицировать плеер добавив наш логотип и настроив функционал.
- Настроить автозагрузку таким образом, чтоб при запуске флешки сразу открывался установленный на нее медиаплеер с библиотекой музыки в плейлисте.
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