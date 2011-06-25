Пара правок, комменты к программе (Borland C++)

$13
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки266 просмотров
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Есть готовая программа. Среда разработки: Borland C++

В поле edit вводится произвольная ширина разрешения для видео с вебкамеры.

Программа выводит видео в ближайшем стандартном режиме. (Если вводится 600, то выводится 640*480; если 820, то

800*600 и т.д.)

Сейчас программа проходит по всем возможным режимам для вебкамеры, сравнивает с введенным в edit значением, но не останавливается на нужном разрешении а выводит окно с потоковым видео на последнем – максимальном

разрешении.

Также нужны комментарии к коду (к исправленому).

12 лет назад
kakzhetak
Иван 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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