Распознавание пакета файлов

Прикладное ПОЗавершен13 заявок498 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТЗ

В папке содержаться 16-20 тыс. файлов-изображений. Это картинки электронной почты пользователей.

Характеристики изображения: Разрешение 72 пикс/д, высота 13 пикс, ширина меняется.

Примеры картинок во вложении.

Необходимо распознать текст картинки и сохранить *.txt файл с таким же именем.

12 лет назад
Alex_11
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
prog-alex
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Выполнена работа на отлично. Хороший программист. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Delphi компонент нужен

    Нужен компонент (Delphi 2007 неуникодный), при помощи которого удобно можно было в Design-time переключать видимость нужных мне GroupBox наложенных друг на друга. В Run-Time по нажатию кнопочки видимость нужных GroupBox можно менять переключая свойство Visible нужного ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать программу

    Всем привет, Хочу найти исполнителя, который сможет реализовать следующее: Есть работа связанная с поиском информации в интернете, ее записем анализом и т.п.. Требуется: добавить/изменить уже введенные данные, загрузка из екселя...те есть сейчас ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Автоматическое добавление объявлений

    $250

    Требуется написать программу задача – автоматически добавлять объявления(заходить в нужную категорию, заполнять поля, загрузить фото в обьявление и нажимать кнопку добавить) ( список площадок разделю на три категории www.e1.ru/auto/sale/, www.e1.ru/auto/moto/ это площадки только по автомобилям ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простая программа генерации страниц по шаблону.

    $35

    Добрый день, мне нужна программа для генерации страниц по шаблону нужна многопоточность в проге для скоросте прога должна быть без установочной (работать без инсталяции в систему) Все подробно описано в тз

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсер торрент трекера

    $20

    Есть список фильмов – таблица .xls. Нужно проверить наличие фильмов из списка на 1 торрент-трекере. Алгоритм проверки: 1. Парсер ищет по столбцу "Название". 2. Сверяет столбец "год", если совпадает – значит фильм есть. 3. Если не находит, то ищет по ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа с примечаниями Excel из Delphi 7

    $5

    Нужно написать программу для работы с Excel документом без OLE объектов. Нужен просто работающий механизм на Delphi 7 1. Создать примечание в Excel 2. Изменить фон примечания на картинку 3. Поставить размер примечания в соответствии с картинкой. PS. Форма, ...

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Персональный проект для wiseman33

    $150

    Написать программу решения транспортной задачи по критерию времени генетическим методом с удобным и понятным для пользователя интерфейсом. Немного теории по интересующей транспортной задаче в приложенном файле

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Привести прайс листы Exel к нужному виду.

    ЦЕЛЬ: Для импорта на сайт надо привести (Прайс листы) Exel Поставщиков к нужному виду. ЗАДАЧА: Облегчение работы с файлами Еxcel. Быстрая сортировка, классификация по заданным параметрам, изменение цен по заданным формулам и приведение в необходимый ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа на C++

    $100

    Требуется программа с кодом на С++ под последний Builder XP Код должен быть раскоментирован и нужны разъяснения по использованию компонентов (что и для чего применялось) Программа работает с БД Access - заполнение таблиц, отчетов и автоматическое занесение ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой парсер текста

    Есть некий буфер с текстовыми данными. Нужен модуль, который найдет и скопирует данные в другой буфер согласно заданному размеру и заданной маске (типа "abcd;"), т.е. что типа memcpy(data, src + offset, bytesToWrite); Язык - С Upd: не допускается ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад