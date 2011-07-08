Распознавание пакета файлов

Есть список фильмов – таблица .xls. Нужно проверить наличие фильмов из списка на 1 торрент-трекере. Алгоритм проверки: 1. Парсер ищет по столбцу "Название". 2. Сверяет столбец "год", если совпадает – значит фильм есть. 3. Если не находит, то ищет по ...