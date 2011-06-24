Написать программу

Всем привет,

Хочу найти исполнителя, который сможет реализовать следующее:

Есть работа связанная с поиском информации в интернете, ее записем анализом и т.п.. Требуется:

добавить/изменить уже введенные данные, загрузка из екселя...те есть сейчас монотонная работа, которая состоит в следующем:

1/ открываем файл

2. переходим по ссылке

3. там картинка

4. с картинка вбиваем данные в ексель

5. иногда не юрл, а файл приходится открывать

6. копипастим в файл ексль

и тд

Нужно это автоматизировать. Как я это представляю: в этой программе выбираю загрузить файл, называю проект, выбираю тип проекта (обзвон, автомат.открытие) в первом столбце будут урлы или ссылки на файлы, или просто названия. все остальные поля которые есть в каждой строке – это данные которые нужно уточнить, перепроверить. Пример с телефоном: будет показан телефон и остальные ячейки, находящиеся на этой строке, но они все будут записаны в поле инпут, для того, чтобы можно было отредактировать уже записанные данные или просто их не трогать.

далшье будет кнопка далее (переход к следующей строке) и кнопка отложить (запись с комменатрием, пример перезвонить завтра)

все это хранится (чтобы открыть заново проект) и экпортировать в ексель

Также требуется работа с буфером: назначение быстрых клавиш, присваивание ячейкам эти клавиши, кнопка пауза, которая не следит за клавой и позволяет вводить тексты

Возможность разделить экран в котрой будет работать программа, в другом отркывтаься файлы

Пожалуйста, указывайте работы, которые как-то связаны с моим проектом