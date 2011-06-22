Программа на C++

Требуется программа с кодом на С++ под последний Builder XP

Код должен быть раскоментирован и нужны разъяснения по использованию компонентов (что и для чего применялось)

Программа работает с БД Access - заполнение таблиц, отчетов и автоматическое занесение данных в бланки.

Оплата по факту WMR,WMZ аттестат продавца БЛ 162 (предоставляете демку и часть кода для проверки).

Предлагайте примерные сроки и стоимость.