[Delphi] Cделать базу предприятия

$200
Прикладное ПОЗавершен18 заявок362 просмотра
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Полный учет дел.

ввод/вывод разных типов баз даных

работа с персоналом.

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Delphi
12 лет назад
qo_op
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
mr_walker
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$150
7 дней
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