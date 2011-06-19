Delphi. Приватно для Цукерберга Станислава

Приглашаем к сотрудничеству программиста , имеющего практический опыт реализации проектов под ОС Nucleus . Задача. Есть браузер Winwap реализованный под Windows and Win CE. Данный браузер нужно спортировать под Nucleus RTOS . При портирование необходимо выполнить WAP возможности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать программу с рассылкой почты: поддержка UTF8, рассылка не отправленных писем,доработки по GUI
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Intway Life Kit - Программа для программирования прибора электромагнитной, волновой и антипаразитарной терапии для работы используется net.framework 2.0 программа работает через получение кода активации от суппорта. всё работает, но суппорт работает крайне медленно ПРОБЛЕМА - при переустановке системы надо ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть программа написанная на С# для работы с соц. сетью. Нужно кое что подправить в коде чтобы программа работала исправна. Что подправить я скажу. Требуются люди с опытом. Бюджет 500р Срок - желательно сегодня сделать. Связь icq 251998512Прикладное ПО9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Необходимо создание ПО, которое позволяет производить математическое и векторное моделирование объектов, используя определенные параметры для создания и формирования формы объекта. Это основное требование к проекту. Если более конкретно-пишите.Прикладное ПО14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Добрый день! Коротко про программу: есть сайт с музыкой, надо сделать для него плеер для поиска (GET запросы), проигрывания и скачки музыки. Работа с плейлистами (мультивыбор, сортировка, сохранение, добавление/удаление), защита программы (привязка к железу), автоматическое ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен плагин для OpenOfficeWriter/текстового редактора с поддержкой rtf. есть исходник алгоритма обработки текста (С++ и скрипт PHP). Задача - интегрировать его в текстовый редактор и незначительно расширить функциональность. детали в приложении.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Win32. Программа должна уметь снимать изображение с веб-камеры, подключенной к ПК, выводить снятое изображение на экран. Пользователь отмечает на изображении 2 точки, программа сохраняет их координаты и рисует между ними линию. Так повторяется несколько раз ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужно реализовать функцию автоматической видеозаписи вебинаров (онлайн-семинаров, которые показываются в веб-браузере) с сайта http://firmbook.ru посредством виртуального видеозахвата экрана. Виртуального потому, что это должно работать на виртуальной машине, у которой нет физического монитора. Алгоритм работы программы ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Есть задача создания интерактивного приложения для сайта! В приложении будет предлагаться пользователю загрузить фотографию и по ней должен создаваться рисунок, создавать его будет герой (мультипликационно изображённый персонаж), он может появиться в начале, а может и присутствовать ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно дописать три экрана на asp.net mvc3 Доп требования: Razor Entity Framework 4 MS Sql Server 2008 Примеры http://med.adori.com.ua/person Требования во вложении. Разработки пока нужны по экранам п.п. 4.3, 4.4, 4.5. Исходники предоставим. Крайний срок до 21,06,2011.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад