Создание портрета по фотографии. Интерактив.

Приглашаем к сотрудничеству программиста , имеющего практический опыт реализации проектов под ОС Nucleus . Задача. Есть браузер Winwap реализованный под Windows and Win CE. Данный браузер нужно спортировать под Nucleus RTOS . При портирование необходимо выполнить WAP возможности ...
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Здравствуйте!
Есть задача создания интерактивного приложения для сайта!
В приложении будет предлагаться пользователю загрузить фотографию и по ней должен создаваться рисунок, создавать его будет герой (мультипликационно изображённый персонаж), он может появиться в начале, а может и присутствовать всё-время в кадре. Сам рисунок должен быть похож на загруженную фотографию (подразумевается, что пользователь загрузит фотографию со своим портретом). Ему будет предлагаться стиль рисунка на выбор. В зависимости от выбранного материала будет происходить дальнейшая анимация (в течении нескольких секунд 5-10), это может быть разматывающийся клубок, разбрасывание капель с кисти и прочее.
Если у вас есть соображения как это сделать или вы делали уже что-то подобное, пишите, не стесняйтесь!
Всем заранее спасибо!
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