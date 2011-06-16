Создание портрета по фотографии. Интерактив.

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки243 просмотра
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Здравствуйте!

Есть задача создания интерактивного приложения для сайта!

В приложении будет предлагаться пользователю загрузить фотографию и по ней должен создаваться рисунок, создавать его будет герой (мультипликационно изображённый персонаж), он может появиться в начале, а может и присутствовать всё-время в кадре. Сам рисунок должен быть похож на загруженную фотографию (подразумевается, что пользователь загрузит фотографию со своим портретом). Ему будет предлагаться стиль рисунка на выбор. В зависимости от выбранного материала будет происходить дальнейшая анимация (в течении нескольких секунд 5-10), это может быть разматывающийся клубок, разбрасывание капель с кисти и прочее.

Если у вас есть соображения как это сделать или вы делали уже что-то подобное, пишите, не стесняйтесь!

Всем заранее спасибо!

12 лет назад
depechenick
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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