Нужна программа для учета клиентов и выплат

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Частному кабинету по оказанию медицинских услуг требуется программа по ведению карточек больных, а также расчету % от оплаченных услуг докторам проводившим процедуру и докторам назначившим ее.

13 лет назад
advokateD
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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