Программа-каталог на C/C++ (HTMLayout и SQLite)

Программа представляет собой каталог-справочник windows приложений с иллюстрациями.

Для успешного выполнения проекта необходима практика в использовании HTMLayout (от Terra Informatica), SQLite в C/C++ приложениях, WinAPI/ATL/WTL, знания об интеграции системного окна браузера в приложение для открытия веб-страниц внутри приложения, автоапдейт приложения.

Опыт работы с SQLite и HTMLayout в С/C++ обязателен.

Связь через сайт либо alex[собака] zelid.com

Детальное ТЗ после проверки исполнителя на простом тестовом демо-задании.

Оплата - адекватная.