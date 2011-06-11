Программа СМС объявлений

Необходимо выполнить программу согласно прикрепленного ТЗ.

Для исполнителя из Краснодара заключения договора подряда. При выборе исполнителя преимущество перед Краснодарцами. Работаем с предоплатой, с поэтапной или пост оплатой на выбор исполнителя.

Кандидатуры из других городов рассматриваются только с проведением через СБС. Преимущество для иногородних с зарегистрированным ИП.