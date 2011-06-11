Создание копий файлов.

Необходимо переписать две программы с добавлением MPI, распараллелить их. Должно работать на многих потоках, но главное чтобы работало на двух ядрах, т.е. на двух потоках. Задание1: запрограммировать на MPI алгоритм Штрассена Задание2: запрограммировать на MPI вычисление определителя ...