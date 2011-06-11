Распараллелить две программы на MPI

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Необходимо переписать две программы с добавлением MPI, распараллелить их. Должно работать на многих потоках, но главное чтобы работало на двух ядрах, т.е. на двух потоках.

Задание1: запрограммировать на MPI алгоритм Штрассена

Задание2: запрограммировать на MPI вычисление определителя матрицы

предпочтительно писать в icq 276344433

13 лет назад
EKOvch
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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