Шифрование на JAVA

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Есть программа на JAVA которая шифрует по алгоритму гост 28 147,
1 проблемы с чтением записью в файл(переделать i\o, и устроить чтение любых файлов);
2 Она написанна как desktop aplication, нужно переделать в аплет и встроить в страничку.
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