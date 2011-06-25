Процедура VBA (MS Access 2003)

$20
Прикладное ПОЗавершен2 заявки182 просмотра
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Есть сайт, который позволяет посредством xml отправлять сообщения.

Необходимо подключить к нему форму в MS Access

http://www.epochta.com.ua/products/sms/api.php

13 лет назад
donpauls
Павел 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
remueur
Андрей 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
30 отзывов(-5)
13 лет назад
$20
7 дней
Работа была выполнена на высшем уровне, не жалею что выбрал именно Андрея исполнителем!
Хороший, адекватный заказчик. Оплата была произведена в полном объеме и в срок.
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