Программа для отправки СМС

Имеется база данных в MS Access, разработанная для учёта контактов, заказчиков, клиентов, заказов, и т.д.

Необходимо создать процедуру в VB для отправки смс на Украинских операторов.

Т.е. необходимо поле для ввода номера, для ввода текста, кнопка "Отправить" и сообщение о отчёте об отправке.

Предположительный вариант отправки через систему "Мой Киевстар" https://my.kyivstar.ua

т.е. необходимо: 1. авторизоваться. 2. войти в меню отправки смс. 3. вставить текст и номер. 4.отправить. 5.убедиться, что сообщение отправлено.

Рассмотрю и другие варианты отправки.

Исполнитель должен будет тестировать систему на своём номере Киевстар.