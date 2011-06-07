Переводчик на DELPHI

Интерфейс: самый простой,должен выглядеть как обычный двух

оконный редактор сверху слово, снизу текст ну и пару кнопок например

перевести ну и тп...

Функционал: просто переводить с датского

на русский (обратный не нужен) т.к. прога нужна для диплома мне не нужно

огромный базы данных так на слов 15 хотя бы и какая база неважно главное

чтобы работало).И есть просьба обьяснить после написания как примерно

она работает чтоб на дипломе мог сказать пару слов!