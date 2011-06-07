Переводчик на DELPHI

Прикладное ПОЗакрыт12 заявок433 просмотра
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Интерфейс: самый простой,должен выглядеть как обычный двух

оконный редактор сверху слово, снизу текст ну и пару кнопок например

перевести ну и тп...

Функционал: просто переводить с датского

на русский (обратный не нужен) т.к. прога нужна для диплома мне не нужно

огромный базы данных так на слов 15 хотя бы и какая база неважно главное

чтобы работало).И есть просьба обьяснить после написания как примерно

она работает чтоб на дипломе мог сказать пару слов!

Delphi
13 лет назад
xyliganxyl
Илья 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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