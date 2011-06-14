Информационно-поисковая система для юриста

Нужно разработать программу (или продать уже готовую), которая помогала бы автоматизировать процесс размещения объявлений на федеральных сайтах типа: www.avito.ru www.irr.ru www.olx.ru www.slando.ru Планируется размещать одни и те же объявления, предназначенные только для разных регионов. Конкретно: забиваем 1 объявление и оно ...
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ПО для выпускной квалификационной работы студента колледа специальности 230105 ПОВТиАС.
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