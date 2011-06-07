Создание программы на с#

Создание объектно-ориентированной асинхронной программы на с#.

Составьте игровую программу «Поймай меня». На форму наносится 10 кнопок. 9 из них размещаются в виде матрицы, а десятая служит для запуска игры. 9 игровых кнопок содержат возбуждающие надписи или цвета и делаются невидимыми. По таймеру случайным образом выбирается одна из кнопок и делается видимой на короткий промежуток времени (в районе 0.3-0.5) – в это время она активна, и если щёлкнуть по ней, игра заканчивается вашей победой и сообщением о победе.

Сроки - 21.00 Вторника (7.06)