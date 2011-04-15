NickAld

Николай NickAld

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка прикладного ПО, web приложений, ТЗ

Языки программирования:

С, С++ , С#, Pascal (DOS, Windows), ASM

Среды разработки:

С, С++, С#, VB, VBA, Delphi,

Операционные системы: Windows, Windows mobile,*nix

Опыт разработки прикладных решений 8 лет.

Опыт:

1. Сетевых приложений с использованием (TCP/IP),

2. Приложений, использующих взаимодействие по RS-232

3. Опыт разработки с использованием QT и GTK (*nix),

4. Опыт разработки Web-сайтов (ASP.net),

5. Взаимодействие приложений с БД (WinForm (как для ПК, так и для WindowsMobile - PocketPC), asp.net)

6. Разработка технических заданий, технических условий на разработку ПО

Отзывы заказчиков

Mormail987
Павел 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Программа для офиса
Профессионал своего дела. Все сделано отлично и в короткий срок.
Грамотная постановка задачи. Адекватность в принятии решений. +
Ответный отзыв
kinnie
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
14 лет назад
Создание программы на с#
Все быстро, качественно и креативно.
Описание задания понятное, четкое. В общении - адекватен.
Ответный отзыв
kiobros
51 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Создание файла CVS для рассылки из Outlook
Супер, сделал быстро, знает свое дело. Советую, буду обращаться и в дальнейшем. Всем удачи!
Присоединяюсь к мнению коллег: 1. Задачу ставит четко, с понимаем что/зачем/почему 2. Обязательства выполняет четко и в срок.
Ответный отзыв
super_romeo
Роман 
41 год
17 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Создание скриншота по таймеру
Доволен его работой. Прислушивается к пожеланиям. Быстро исправляет баги (они бывают у всех).
Сотрудничеством доволен. Задачу ставит четко, понятно. Адекватно оценивает сложность и сроки, коммуникативен. Платит точно и в срок.
Ответный отзыв
art_y10
Артем 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Msaccess+winapi=уникализация файла БД
Николай - отличный специалист. Во время работы Николая над моим проектом я получил от него несколько очень дельных советов по совершенствованию решаемой задачи. Я искренне благодарен Николаю и рекомендую его как надежного исполнителя.
К предыдущим отзывам могу добавить - адекватный человек. Задачи ставит четко и понятно. Оплачивает своевременно.
Ответный отзыв