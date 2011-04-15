Разработка прикладного ПО, web приложений, ТЗ
Языки программирования:
С, С++ , С#, Pascal (DOS, Windows), ASM
Среды разработки:
С, С++, С#, VB, VBA, Delphi,
Операционные системы: Windows, Windows mobile,*nix
Опыт разработки прикладных решений 8 лет.
Опыт:
1. Сетевых приложений с использованием (TCP/IP),
2. Приложений, использующих взаимодействие по RS-232
3. Опыт разработки с использованием QT и GTK (*nix),
4. Опыт разработки Web-сайтов (ASP.net),
5. Взаимодействие приложений с БД (WinForm (как для ПК, так и для WindowsMobile - PocketPC), asp.net)
6. Разработка технических заданий, технических условий на разработку ПО
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Профессионал своего дела. Все сделано отлично и в короткий срок.
Ответный отзыв
Грамотная постановка задачи. Адекватность в принятии решений. +
$7
10 баллов
14 лет назад
Все быстро, качественно и креативно.
Ответный отзыв
Описание задания понятное, четкое. В общении - адекватен.
$15
10 баллов
14 лет назад
Супер, сделал быстро, знает свое дело. Советую, буду обращаться и в дальнейшем. Всем удачи!
Ответный отзыв
Присоединяюсь к мнению коллег: 1. Задачу ставит четко, с понимаем что/зачем/почему 2. Обязательства выполняет четко и в срок.
$100
10 баллов
14 лет назад
Доволен его работой. Прислушивается к пожеланиям. Быстро исправляет баги (они бывают у всех).
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Задачу ставит четко, понятно. Адекватно оценивает сложность и сроки, коммуникативен. Платит точно и в срок.
$10
10 баллов
14 лет назад
Николай - отличный специалист. Во время работы Николая над моим проектом я получил от него несколько очень дельных советов по совершенствованию решаемой задачи. Я искренне благодарен Николаю и рекомендую его как надежного исполнителя.
Ответный отзыв
К предыдущим отзывам могу добавить - адекватный человек. Задачи ставит четко и понятно. Оплачивает своевременно.