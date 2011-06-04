Требуется написать ПО для диплома на VS с++/с#

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки229 просмотров
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Информационная система анализа данных по бизнес-партнерам методами кластерного анализа.

1.Загрузка данных из файла ExEL

2.Анализ данных методами кластерного анализа ( по возможности применение карт Кохонена ).

3.Вывод отчетов и графиков.

- Возможность подписать кластеры

-На графике выбираем кластер и ниже выдается список партнеров вошедших в него(*)

-Подсветка кластеров в которые вошло заданное количество задолжников

-Экспорт результатов анализа

-Фильтр и поиск по партнерам

( в дальнейшем возможно добавление мелких функций )

*приблизительный интерфей программы http://www.basegroup.ru/download/movies/edu/edu_som/

4.Редактирование загруженных данных.

5.Хранение загруженных данных и результатов анализа в собственной БД.

срок: до 12-14 июня

если заинтересует вышлю имеющеюся часть отчета по диплому.

email [email protected]

icq 199929067

13 лет назад
bamd
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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