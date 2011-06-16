Программа - паук

$100
Прикладное ПОЗавершен13 заявок445 просмотров
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Требуется написать простенького паука, который будет ходить по заданным сайтам и искать внешние ссылки.

На входе даём программе ссылки на сайты и задаём уровень до которого паук будет их искать.

Паук ходит по сайтам и по завершению работы экспортирует в excel данные:

1) Адрес сайта

2) Количество внешних ссылок

3) Количество внешних ссылок на разные домены (!)

4) Количество внешних ссылок, которые незакрыты от индексации.

5) Количество обойдённых страниц.

13 лет назад
takoe
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
knight2007
Владимир 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
От работы с Владимиром только положительные эмоции. Сроки соблюдены, программа выполнена на отлично. Рекомендую.
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