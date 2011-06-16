Программа - паук

Требуется написать простенького паука, который будет ходить по заданным сайтам и искать внешние ссылки.

На входе даём программе ссылки на сайты и задаём уровень до которого паук будет их искать.

Паук ходит по сайтам и по завершению работы экспортирует в excel данные:

1) Адрес сайта

2) Количество внешних ссылок

3) Количество внешних ссылок на разные домены (!)

4) Количество внешних ссылок, которые незакрыты от индексации.

5) Количество обойдённых страниц.