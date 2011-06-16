Программа - паук

Имеются 2 Веб камеры подключенные в USB необходимо получить 9 массивов: var R1,G1,B1 : Array [X,Y] Of Byte R2,G2,B2 : Array [X,Y] Of Byte R3,G3,B3 : Array [X,Y] Of Byte массивы R1,G1,B1 возвращают соответствено, красный, ...
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Требуется написать простенького паука, который будет ходить по заданным сайтам и искать внешние ссылки.
На входе даём программе ссылки на сайты и задаём уровень до которого паук будет их искать.
Паук ходит по сайтам и по завершению работы экспортирует в excel данные:
1) Адрес сайта
2) Количество внешних ссылок
3) Количество внешних ссылок на разные домены (!)
4) Количество внешних ссылок, которые незакрыты от индексации.
5) Количество обойдённых страниц.
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