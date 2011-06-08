Разработка приложения на C#

Сотрудничество с Дмитрием оставило только положительные впечатления. Ответственный, добросовестный, а главное адекватный фрилансер. Особенно хочется отметить оперативность выполнения заказа, а также в случае возникновения у меня каких-то вопросов или пожеланий по изменению, Дмитрий все внимательно выслушивал и исправлял. Я с удовольствием обращусь к нему еще раз в случае необходимости. Рекоммендую.