Программа синхронизатор директорий

Требуется написание программы для синхронизации двух директорий одного тома. Используемый язык - С++.

Краткое описание:

Пробегает по всем подкаталогам сравниваемых каталогов, выводит файлы в виде списка с двумя колонками:

Первая - имя файла, дата, размер из левого каталога;

Вторая – имя файла, дата, размер из правого каталога;

Имеются возможности задания критериев равенства - по дате и/или по содержимому.

Имеются настройки отображения файлов:

Выводить/не выводить одинаковые файлы;

Выводить/не выводить различающиеся файлы;

Выводить/не выводить файлы присутствующие в левом каталоге и отсутствующие в правом и тоже самое для файлов, имеющихся в правом каталоге и отсутствующих в левом.

Пользователь настраивает необходимые параметры и программа выполняет синхронизацию.