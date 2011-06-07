Делфи + Аксес. Создание БД

Нужно вводить статьи с газет - это то что касается ввода,

то что касается вывода просмотра нужно сделать поиск по базе данных по любому слову и предложению, результат должен быть на экране в виде заголовков, при клике на заголовок выводится вся статья

статья будет состоять из текста + заголовок+дата+ ключевые слова

СУБД и приложение нужно на ДЕЛФИ+Аксес

срок 7-9 дней