Разработка привода для торгового терминала Laser

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется программист для разработки привода для торгового терминала Laser. Жесткие сроки. Цена договорная. Обязательно контактная информация: скайп или телефон и электронная почта. Приветствуется опыт работы на фондовой бирже и с данным терминалом.

13 лет назад
RBKM
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программа для автоматизации размещения объявлений

    Нужно разработать программу (или продать уже готовую), которая помогала бы автоматизировать процесс размещения объявлений на федеральных сайтах типа: www.avito.ru www.irr.ru www.olx.ru www.slando.ru Планируется размещать одни и те же объявления, предназначенные только для разных регионов. Конкретно: забиваем 1 объявление и оно ...

    Прикладное ПО2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка детектора фреймов H.223 в HDLC-сессии

    1. Разработка модуля детектора фреймов H.223 в HDLC-сессии. 2. На вход модуля порциями произвольной длины подаются данные HDLC-сессии. Задача обработки – корректная распаковка сессии (проверка FCS и т.д. в соответствии стандарту) и сигнализация при обнаружении в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программа синхронизатор директорий

    Требуется написание программы для синхронизации двух директорий одного тома. Используемый язык - С++. Краткое описание: Пробегает по всем подкаталогам сравниваемых каталогов, выводит файлы в виде списка с двумя колонками: Первая - имя файла, дата, размер из левого ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Делфи + Аксес. Создание БД

    $80

    Нужно вводить статьи с газет - это то что касается ввода, то что касается вывода просмотра нужно сделать поиск по базе данных по любому слову и предложению, результат должен быть на экране в виде заголовков, при ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Функция экспорта в livejournal на C#

    $20

    Необходимо написать функцию экспорта в livejournal. Функции передаются: - Название поста - Содержимое поста - Теги поста - Логин пользователя - Пароль пользователя - Прокси сервер (чтобы поддерживалась возможность публикации через прокси, но по ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль тестирования на Delphi 7

    Здраствуйте. Необходима разработка модуля тестирований знаний датского языка, в среде программирования Delphi 7. В состав модуля входят 5 типовых шаблонов задний, работающий при загрузке текстового файла урока, содержащего непосредственно текст заданий и правильные ответы, необходимые для проверки ...

    Delphi
    Прикладное ПО2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переводчик на DELPHI

    Интерфейс: самый простой,должен выглядеть как обычный двух оконный редактор сверху слово, снизу текст ну и пару кнопок например перевести ну и тп... Функционал: просто переводить с датского на русский (обратный не нужен) т.к. прога нужна ...

    Delphi
    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание модуля СМС-рассылок

    В общих чертах задача такая: необходимо разработать универсальный модуль для подключения к 1С, который добавлял бы возможность рассылки СМС-сообщений через наш шлюз. Подробнее с исполнителем.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание программы на с#

    Создание объектно-ориентированной асинхронной программы на с#. Составьте игровую программу «Поймай меня». На форму наносится 10 кнопок. 9 из них размещаются в виде матрицы, а десятая служит для запуска игры. 9 игровых кнопок содержат возбуждающие надписи или ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад