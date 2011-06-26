Переделать обработку с 1С 7.7 в 1С 8.2

$120
Прикладное ПОЗавершен7 заявок560 просмотров
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Необходимо переделать выгрузку с 1С 7.7 Бухгалтерия в 1С 8.2

1С 8.2 Бухгалтерия предприятия , версия 2.0.х

Обработка читает из xml файла данные,

обновляет справочник номеклатуры и создает 4 типа документов.

Сама обработка и тестовые данные для нее:

www.softis.ru/vgr.rar

12 лет назад
softis
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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Rfynther
Руслан 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$120
5 дней
Выполнено на удивление очень быстро и профессионально. Рекомендую.
Предоставил всю необходимую информацию для выполнения проекта. Оплата в полном объеме после проверки результат. Отличный заказчик, рекомендую.
success
Гость 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-2)
13 лет назад
$1
1 день
Провалил сроки, к назначенному времени не показал ничего, а только завтраки. Хотя и был осведомлен что проект очень срочный.
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