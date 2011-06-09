Переход с 1С 7.7 ЗИК на 1С 8.2 ЗУП

Имеется 1С 7.7 ЗИК (ред. 2.3 7.70.309 на платформе 1С: Предприятие 7.70.025), в которой в настоящее время ведется кадровый учет по трем ООО (малый бизнес).

Приобретена и установлена 1С 8.2 ЗУП ред. 2.5 (2.5.34.2) на платформе 1С: Предприятие 8.2 (8.2.13.219). Необходимо сделать следующее:

1) Экспортировать базы данных ЗИК в ЗУП,

2) Разработать временное решение для выгрузки проводок и данных налогового учета из 1С: ЗУП 8 ред. 2.5 в 1С: Бухгалтерию 7.7 для УСН (Упрощенная система налогообложения ред. 1.3 (7.70.180) на платформе 1С: Предприятие 7.70.025). Данное решение необходимо для работы ЗУП в связке с Бухгалтерией 7.7, т.к. переход на Бухгалтерию 8 будем осуществлять только в новом году. Наиболее удобно будет организовать обмен через xml-файл выгрузки, аналогичный по формату тому файлу, который формировала стандартная обработка ЗИК "Выгрузка проводок и данных налогового учета" (Сервис-Обмен Данными-Выгрузка проводок и данных налогового учета)).

Дополнительные данные для формирования Вашего предложения (конфигурации, выгрузки баз, образец xml-файла выгрузки) предоставим по заявке.

В предложениях просьба отразить следующие моменты:

1) Ориентировочный срок выполнения

2) Цена

3) Форма и порядок оплаты (предоплата, постоплата, по частям).