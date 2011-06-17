Delphi простенький компонент CheckComboBox нужен

Такие компоненты есть в наборах компоннетов, например в DevExpress. Проблема, что все эти компоненты к стандартному виду (без выкрутасов, как в платных наборах) и требованиям трудно подогнать.

Итак, все что нужно, это чтобы в выпадающем списке ComboBox были галочки напротив каждого итема, которые я могу программно проверять установлены они или нет.

Все остальное должно не отличаться от стандартного ComboBox. Использую Delphi 2007.

Мне без раницы, с нуля вы будете делать или за основу уже готовый возьмете.

Жду предложений.