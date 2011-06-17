Delphi простенький компонент CheckComboBox нужен

Необходимо переделать выгрузку с 1С 7.7 Бухгалтерия в 1С 8.2 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия , версия 2.0.х Обработка читает из xml файла данные, обновляет справочник номеклатуры и создает 4 типа документов. Сама обработка и тестовые данные для нее: www.softis.ru/vgr.rar
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Такие компоненты есть в наборах компоннетов, например в DevExpress. Проблема, что все эти компоненты к стандартному виду (без выкрутасов, как в платных наборах) и требованиям трудно подогнать.
Итак, все что нужно, это чтобы в выпадающем списке ComboBox были галочки напротив каждого итема, которые я могу программно проверять установлены они или нет.
Все остальное должно не отличаться от стандартного ComboBox. Использую Delphi 2007.
Мне без раницы, с нуля вы будете делать или за основу уже готовый возьмете.
Жду предложений.
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