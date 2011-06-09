Нужна помощь в побитовой обработке видеопотока

Нужна помощь в следующей задаче. Есть видео файл - обычный avi ролик. Нужно попиксельно обработать каждый кадр и результат сохранить в новый avi ролик. При обработке пикселей используются операции возведения в степень, умножения на дробное число.

Может это можно реализовать с помощью VirtualDub? Или создать программу на delphi?