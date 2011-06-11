Необходима программа обработки прайс-листов пост.

Необходима программа обработки прайс-листов поставщиков. Прайсы в формате Excel. Каждой конкретной позиции из прайса поставщика необходимо присвоить уникальный артикул, который соответствует артикулу позиции в нашей базе.

Наименования могут различаться по написанию.

Пример: (товар в нашей базе - Yokohama 145/70 R13 71 T A.drive AA01 A123003031

Товар у поставщика – YOKOHAMA 145/70 R13 71 T A Drive AA01)

На выходе программа должна сформировать прайс-лист поставщика по заданному образцу и с правильным написанием (написание должно соответствовать написанию в нашем прайс-листе) с присвоенными артикулами. Формат на выходе - таблица в .xls либо .csv

Основная сложность - настроить фильтры, чтобы программа учитывала разные написания одних и тех же позиций товаров, поэтому надо предусмотреть возможность ручного сопоставления прас-листов

Ориентировочный бюджет – 1500 р.