Доработки в 1С

Пишите стоимость и сроки

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ.

позвонил или пришел потенциальный клиент

У работника в меню есть 2 кнопки: "Визит", "Звонок"

Пришел посетитель в магазин, работник консультируя его, спрашивает откуда он узнал информацию о нас, нажимает на "Визит" вводит из списка источник информации и нажимает записать.

При звонке. Работник нажимает на кнопку звонок,открывается окно,спрашивая звонившего работник выбирает из списка откуда звонящий узнал о нас. Нажимает сохранить.

При звонке. Если звонящий хочет записаться на визит,работник делает все по варианту б(если потенциальный клиент, записывается после физического визита, то работник делает все по варианту "а" и далее как написано), а так же вбивает в спец.поля фио и телефон,а так же выбирает из номенклатуры интересующий звонящего товар, в доп.поле вводит дополнительную информацию в свободной форме,далее нажимает записать на визит,открывается календарь на котором работник выбирает дату и время и нажимает записать.

В списке физ лиц появляется новый человек,в группе потенциальные клиенты.

Когда посетитель приходит,работник отмечает его как состоявшийся визит, если посетитель не приходит, то как несостоявшийся.

Если посетитель что либо покупает в результате даной записи,то оформляя чек на покупку и указывая данного человека(из списка физ.лиц.),посетитель автоматически из группы потенциальные клиенты переходит в группу покупатели.

Должно быть напоминиие о записях, чтобы можно было задавать интервалы для напоминания(напоминания для работника, чтобы он например за день перезвонил и напомнил потенциальномй клиенту, а за час, например, подготовился к приему.

На этапе записи в календарь,должен быть выбор, "Позвонить" или "Записать на визит",например если звонящему не нужен пока визит,а только консультация в определенное время. Так же должна быть возможность изменить звонок на последующий визит. Например, если проконсультировав звонящего, тот захочет посетить магазин.

Возможность составления отчета,откуда посетители и звонившие узнали о нас, а так же сколько записаных посетителей совершили у нас покупки и откуда они узнали о нас.

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ.

Составление сервисного договора по шаблону на оказание услуг, поля для договора от клиента это фио, адрес, телефон, паспортные данные(все из справочника физ.лица), выбор из списка номенклатуры и поле с описанием в свободной форме.

Вывод договора на печать

Возможность дальнейшего оказания услуг по этому договору, чтобы заказ-наряды прикреплялись к этому договору. Задача, напрмер, сервиснй договор действует 1 год, сколько обращений и какие работы по нему проводились.

Возможность оказания разовых заказ-нарядов с указанием физ.лица, выбора товара из номенклатуры,доп. поля с свободным описанием работ или выбора из списка услуг, мастера его выполняющего, статуса(принят, в работе, выполнен) заказ-наряда,даты оформления и даты выполнения

Печать заказ наряда

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ.

Возможность откладывать(резервировать) товар в наличии, с оплатой аванса. +печать договора(фио,тел.паспорт из справочника физ.лиц, а так же резервированного товара) на аванс и резервированный товар.

При возврате аванса, резерв с товара снимается.

При покупке, возвращается аванс(то есть происходит возврат) и продается товар по обычной системе, оплачивается товар и списывается.

ОБЩИЕ.

В разделе физ лица нужно сделать возможность поиска по номеру мобильного телефона. Так как это гораздо проще, чем по имени.