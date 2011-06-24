Приложение для веб-камеры C++

Нужно оконное приложение для веб-камеры с механическим приводом (Logitech Orbit MP p

861305). Имеется консольное приложение, управляющее мотором при помощи нажатий на стрелки клавиатуры, а также исходники окна захвата видео (не факт, что работающие). Оконное приложение должно быть самое примитивное: изображение с камеры + кнопки регулирования ее положения и кнопка сброса (установка камеры в исходное положение). Окно захвата видео желательно делать через бибилиотеку dshow

!Исходники программы есть, нужно сделать под нее интерфейс!

http://file.qip.ru/file/XLOE4sKR/PTZ-1.html ( 4,44 Мб )