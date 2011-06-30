Delphi 7. Написать dll по работе с сайтами

Пишите стоимость и сроки ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ. позвонил или пришел потенциальный клиент У работника в меню есть 2 кнопки: "Визит", "Звонок" Пришел посетитель в магазин, работник консультируя его, спрашивает откуда он узнал информацию о нас, нажимает на "Визит" вводит из ...