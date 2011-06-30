Delphi 7. Написать dll по работе с сайтами

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Необходимо написать dll на Delphi 7, которая с 4-х ресурсов стянет инфу по входящим параметрам и вернет Stream, куда запишет в определенном формате необходимые данные. При переписке более подробное ТЗ

Delphi
13 лет назад
alos1
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Fenryr
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$150
5 дней
Виктор, прекрасно справился с задачей, сделал все качественно и в срок. Очень хороший программист. Будем работать и дальше :)
Доволен сотрудничеством. Всегда на связи, подробно объясняет.
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