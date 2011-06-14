Программа для GSM модема

Требуется написать простейшую программу, которая будет читать с GSM модема (АТ команды, через ком порт) , подключенного к компьютеру поступающие СМС и записывать их в текстовой файл в определенном формате, отправлять смс по результатам работы за день, в случае потери связи с модемом и в случае подключения модема.