Cделать макрос экселя (excel)

Сабж. Требуется программист для разработки плагина для браузера (IE, Mozilla, Chronium). Обязателен опыт разработок расширений/дополнений (нужно показать готовые работы). В сообщении указывайте свой часовой рейт. ТЗ/кейсы будут предоставлены после беседы, и только одному человеку. Regards, Evgeny D.Smirnoff, The Folks Design Studio E-mail: ...
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Задача – сделать макрос экселя
Цель – чтобы можно было вводить строки – например с 400 до 500, и получать в пределах этих строк следующую картину
Было
Коляска детская ADAMEX комбинированная CLASSIC надув.
Бирюзовый
Бордовый/бежевый
Бордовый/розовый
Стало
Коляска детская ADAMEX комбинированная CLASSIC надув.
Коляска детская ADAMEX комбинированная CLASSIC надув. Бирюзовый
Коляска детская ADAMEX комбинированная CLASSIC надув. Бордовый/бежевый
Коляска детская ADAMEX комбинированная CLASSIC надув. Бордовый/розовый
Т.е. к содержимому строки прибавляется название группы
Ссылка на файл files.mail.ru/T8H6RR
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