Конвертировать PDF-файлы в XML

Требуется написать простейшую программу, которая будет читать с GSM модема (АТ команды, через ком порт) , подключенного к компьютеру поступающие СМС и записывать их в текстовой файл в определенном формате, отправлять смс по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание:
- конвертировать два PDF файла в набор файлов xml заданной структуры, расположенных в папках;
- рядом с XML-файлами лежат соответствующие им файлы-изображений с таким же именем;
- пример итогового XML-файла, на примере первой банкноты Афганистана (позиция 37, 10 Афгани):
- структура папок:
...
...
...
...
...
- файлы:
http://narod.ru/disk/12945465001/WPM%20Modern.pdf.html
http://narod.ru/disk/12942925001/SC%20WPM%20General%2012th%20Edition.pdf.html
альтернативные ссылки:
Представляемые результаты:
- 2 (два) ZIP-архива с XML-файлами, полученными после конвертации.
Примечания:
- БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ;
- БОЛЬШАЯ УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА изучить файлы перед оставлением заявки (двое предыдущих претендентов с задачей не справились);
- оставлять заявки с указанием стоимости работы и сроков.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО11 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать dll на Delphi 7, которая с 4-х ресурсов стянет инфу по входящим параметрам и вернет Stream, куда запишет в определенном формате необходимые данные. При переписке более подробное ТЗЗавершен12 лет назад
Имеется утилита, в которой задаются текстовые данные, она их сохраняет в базу собственного формата, рабочая утилита и пример такого файла в приложении (нужно запустить exe и нажать загрузить словарь). Имеются ее исходники на cbuilder 5, ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую всех. Требуется сециалист по .net для внесения изменений в несколько уже имеющихся у меня программ. Связь по асе 620214473Прикладное ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
Программа представляет собой каталог-справочник windows приложений с иллюстрациями. Для успешного выполнения проекта необходима практика в использовании HTMLayout (от Terra Informatica), SQLite в C/C++ приложениях, WinAPI/ATL/WTL, знания об интеграции системного окна браузера в приложение для открытия ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Пишите стоимость и сроки ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ. позвонил или пришел потенциальный клиент У работника в меню есть 2 кнопки: "Визит", "Звонок" Пришел посетитель в магазин, работник консультируя его, спрашивает откуда он узнал информацию о нас, нажимает на "Визит" вводит из ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть доска объявлений. Нужно написать программу, которая будет через определённое время удалять старое объявление и добавлять новое. Дополнительно: 1) Нужна возможность сохранения в программе сразу нескольких объявлений. + Возможность добавлять по очереди, т.е. добавили первое объявление, через час ...Завершен8 лет назад
Необходимо разработать приложение на MatLab. Приложение - работа одного из алгоритмов кластерного анализа (работа с избражениями)Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Если не особо вдаваться в подробности то суть дела такая. Есть интернет-магазин на joomla+virtuemart. Есть несколько поставщиков, которые высылают практически ежедневно прайсы различного формата. Необходима программа решающая следующие задачи: - сравнение прайсов от ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно оконное приложение для веб-камеры с механическим приводом (Logitech Orbit MP p\n 861305). Имеется консольное приложение, управляющее мотором при помощи нажатий на стрелки клавиатуры, а также исходники окна захвата видео (не факт, что работающие). Оконное ...Завершен12 лет назад