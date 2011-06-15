Конвертировать PDF-файлы в XML

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки582 просмотра
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Задание:

- конвертировать два PDF файла в набор файлов xml заданной структуры, расположенных в папках;

- рядом с XML-файлами лежат соответствующие им файлы-изображений с таким же именем;

- пример итогового XML-файла, на примере первой банкноты Афганистана (позиция 37, 10 Афгани):

- структура папок:

...

...

...

...

...

- файлы:

http://narod.ru/disk/12945465001/WPM%20Modern.pdf.html

http://narod.ru/disk/12942925001/SC%20WPM%20General%2012th%20Edition.pdf.html

альтернативные ссылки:

http://webfile.ru/5386514

http://webfile.ru/5386582

Представляемые результаты:

- 2 (два) ZIP-архива с XML-файлами, полученными после конвертации.

Примечания:

- БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ;

- БОЛЬШАЯ УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА изучить файлы перед оставлением заявки (двое предыдущих претендентов с задачей не справились);

- оставлять заявки с указанием стоимости работы и сроков.

13 лет назад
nalivayev
Иван 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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