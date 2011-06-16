Доработка экранов в asp.net mvc3

$100
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно дописать три экрана на asp.net mvc3

Доп требования:

Razor

Entity Framework 4

MS Sql Server 2008

Примеры http://med.adori.com.ua/person

Требования во вложении. Разработки пока нужны по экранам п.п. 4.3, 4.4, 4.5.

Исходники предоставим.

Крайний срок до 21,06,2011.

12 лет назад
Andray
Андрей 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Рабочее место кассира

    Необходимо написать программу "рабочее место кассира" на QT под кассовый регистратор Datecs 3530. протокол работы с кас аппаратом есть. Бюджет и точное ТЗ по почте

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа автоматического размещения объявлений-3

    Есть доска объявлений. Нужно написать программу под windows (желательно) или скрипт, которая(ый) будет через определённое время удалять старое объявление и добавлять новое. Дополнительно: 1) Нужна возможность сохранения в программе сразу нескольких объявлений. + Возможность добавлять по очереди, т.е. ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Регистратор на web-сервисах

    Требования - соединение через proxy или socks (4,5) регистрация списка на сервисах коротких урлов (порядка 100) все эти сервисы - без каптчи и регистраций

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макрос для excel

    Нужно написать обработку для Excel с целью обработки прайса. Чтобы убирались ненужные производители, а также дублирующиеся и похожие позиции

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка банковского ПО

    $2500

    Форма разработки Динамические библиотеки (dll) в соответствии со стандартами разработки Заказчика. В соответствии с предоставляемыми стандартами разработки серверной и клиентской частей кода и присоединяемыми едиными модулями разрабатывается dll с интерфейсом вызовов, указанным в ТЗ. Описание Каждая Dll представляет ...

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна программа для учета клиентов и выплат

    Частному кабинету по оказанию медицинских услуг требуется программа по ведению карточек больных, а также расчету % от оплаченных услуг докторам проводившим процедуру и докторам назначившим ее.

    Прикладное ПО21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Cделать макрос экселя (excel)

    Задача – сделать макрос экселя Цель – чтобы можно было вводить строки – например с 400 до 500, и получать в пределах этих строк следующую картину Было Коляска детская ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка SEО плагина/расширения для браузера

    $500

    Сабж. Требуется программист для разработки плагина для браузера (IE, Mozilla, Chronium). Обязателен опыт разработок расширений/дополнений (нужно показать готовые работы). В сообщении указывайте свой часовой рейт. ТЗ/кейсы будут предоставлены после беседы, и только одному человеку. Regards, Evgeny D.Smirnoff, The Folks Design Studio E-mail: ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Моделирование причесок

    Необходимо создать программу по моделированию прически с возможностью менять цвет волос, длину, направленность, плотность роста. Проект срочный. Бюджет высокий (обсуждается с каждым индивидуально).

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Конвертировать PDF-файлы в XML

    Задание: - конвертировать два PDF файла в набор файлов xml заданной структуры, расположенных в папках; - рядом с XML-файлами лежат соответствующие им файлы-изображений с таким же именем; - пример итогового XML-файла, на примере первой банкноты Афганистана (позиция 37, ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад