Программа автоматического размещения объявлений-3

Есть доска объявлений.

Нужно написать программу под windows (желательно) или скрипт, которая(ый) будет через определённое время удалять старое объявление и добавлять новое.

Дополнительно:

1) Нужна возможность сохранения в программе сразу нескольких объявлений.

+ Возможность добавлять по очереди, т.е. добавили первое объявление, через час удалили первое, добавили второе, ещё через час удалили второе, добавили третье и т.д.

2) К объявлению будут идти фотографии, поэтому программа автоматически должна заливать их на доску.

Адрес доски на которую будем добавлять объявления вышлю в ПМ.