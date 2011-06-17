Visual C++, работа с веб-камерой.

Win32. Программа должна уметь снимать изображение с веб-камеры, подключенной к ПК, выводить снятое изображение на экран. Пользователь отмечает на изображении 2 точки, программа сохраняет их координаты и рисует между ними линию. Так повторяется несколько раз (для разных снимков).

Также необходимы будут исходники (не знаю, как с этим у фрилансеров, так что решил уточнить)

Если заинтересует - напишу подробнее и представлю примерный алгоритм работы.