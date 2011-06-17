Автоматический видеозахват экрана по расписанию

Приглашаем к сотрудничеству программиста , имеющего практический опыт реализации проектов под ОС Nucleus . Задача. Есть браузер Winwap реализованный под Windows and Win CE. Данный браузер нужно спортировать под Nucleus RTOS . При портирование необходимо выполнить WAP возможности ...
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Нужно реализовать функцию автоматической видеозаписи вебинаров (онлайн-семинаров, которые показываются в веб-браузере) с сайта http://firmbook.ru посредством виртуального видеозахвата экрана. Виртуального потому, что это должно работать на виртуальной машине, у которой нет физического монитора.
Алгоритм работы программы может быть примерно такой:
1. По программному интерфейсу сообщается ссылка для открытия мероприятия в браузере, время начала записи и продолжительность записи.
2. В нужное время создается виртульная машина в которой открывается ссылка в браузере, выставляется видимая область страницы размером 1280x720 пикселей.
3. Запускается программа видеозахвата (например Camtasia Studio) экрана с размером 1280x720 пикселей, чтобы захватить всю видимую область страницы. Идет запись нужное количество времени.
4. Запись останавливается, видеозапись конвертируется и сохраняется на диск.
Требования следующие:
1. Программа должна быть развернута на масштабируемом облачном хостинге с оплатой за используемые ресурсы, например Amazon или Google. Все должно быть масштабируемо. Одновременно должно вестись сколько угодно записей.
2. Должны захватываться видео и звук. Видео размера 1280x720.
3. Видео идет в окне браузера. Должна захватываться только видимая часть интернет-страницы и ничего более.
4. Нужен программный интерфейс, чтобы сообщать какое мероприятие нужно записывать (будет передаваться дата и время начала мероприятия по МСК, ссылка на мероприятие и время продолжительности записи).
5. Никакие системные уведомления и всплывающие окна не должны мешать записи.
6. После записи видеофайл должен быть сконвертирован в формат .avi размера 1280x720, и сохранен под названием вида «гггг-мм-дд_чч-мм_Название_мероприятия».
7. Все видеозаписи должны лежать в одной папке и быть доступны для их ручного копирования и заливки на внешний видеохостинг.
Бюджет точно не определен. Делайте, пожалуйста, свои предложения по цене.
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