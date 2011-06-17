Автоматический видеозахват экрана по расписанию

$1000
Прикладное ПОЗакрыт4 заявки387 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно реализовать функцию автоматической видеозаписи вебинаров (онлайн-семинаров, которые показываются в веб-браузере) с сайта http://firmbook.ru посредством виртуального видеозахвата экрана. Виртуального потому, что это должно работать на виртуальной машине, у которой нет физического монитора.

Алгоритм работы программы может быть примерно такой:

1. По программному интерфейсу сообщается ссылка для открытия мероприятия в браузере, время начала записи и продолжительность записи.

2. В нужное время создается виртульная машина в которой открывается ссылка в браузере, выставляется видимая область страницы размером 1280x720 пикселей.

3. Запускается программа видеозахвата (например Camtasia Studio) экрана с размером 1280x720 пикселей, чтобы захватить всю видимую область страницы. Идет запись нужное количество времени.

4. Запись останавливается, видеозапись конвертируется и сохраняется на диск.

Требования следующие:

1. Программа должна быть развернута на масштабируемом облачном хостинге с оплатой за используемые ресурсы, например Amazon или Google. Все должно быть масштабируемо. Одновременно должно вестись сколько угодно записей.

2. Должны захватываться видео и звук. Видео размера 1280x720.

3. Видео идет в окне браузера. Должна захватываться только видимая часть интернет-страницы и ничего более.

4. Нужен программный интерфейс, чтобы сообщать какое мероприятие нужно записывать (будет передаваться дата и время начала мероприятия по МСК, ссылка на мероприятие и время продолжительности записи).

5. Никакие системные уведомления и всплывающие окна не должны мешать записи.

6. После записи видеофайл должен быть сконвертирован в формат .avi размера 1280x720, и сохранен под названием вида «гггг-мм-дд_чч-мм_Название_мероприятия».

7. Все видеозаписи должны лежать в одной папке и быть доступны для их ручного копирования и заливки на внешний видеохостинг.

Бюджет точно не определен. Делайте, пожалуйста, свои предложения по цене.

12 лет назад
ponfil
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
livevideo
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$1000
10 дней
  • Похожие заказы

  • Портирование браузера на ОС Nucleus.

    Приглашаем к сотрудничеству программиста , имеющего практический опыт реализации проектов под ОС Nucleus . Задача. Есть браузер Winwap реализованный под Windows and Win CE. Данный браузер нужно спортировать под Nucleus RTOS . При портирование необходимо выполнить WAP возможности ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание портрета по фотографии. Интерактив.

    Здравствуйте! Есть задача создания интерактивного приложения для сайта! В приложении будет предлагаться пользователю загрузить фотографию и по ней должен создаваться рисунок, создавать его будет герой (мультипликационно изображённый персонаж), он может появиться в начале, а может и присутствовать ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка экранов в asp.net mvc3

    $100

    Нужно дописать три экрана на asp.net mvc3 Доп требования: Razor Entity Framework 4 MS Sql Server 2008 Примеры http://med.adori.com.ua/person Требования во вложении. Разработки пока нужны по экранам п.п. 4.3, 4.4, 4.5. Исходники предоставим. Крайний срок до 21,06,2011.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рабочее место кассира

    Необходимо написать программу "рабочее место кассира" на QT под кассовый регистратор Datecs 3530. протокол работы с кас аппаратом есть. Бюджет и точное ТЗ по почте

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа автоматического размещения объявлений-3

    Есть доска объявлений. Нужно написать программу под windows (желательно) или скрипт, которая(ый) будет через определённое время удалять старое объявление и добавлять новое. Дополнительно: 1) Нужна возможность сохранения в программе сразу нескольких объявлений. + Возможность добавлять по очереди, т.е. ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Регистратор на web-сервисах

    Требования - соединение через proxy или socks (4,5) регистрация списка на сервисах коротких урлов (порядка 100) все эти сервисы - без каптчи и регистраций

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макрос для excel

    Нужно написать обработку для Excel с целью обработки прайса. Чтобы убирались ненужные производители, а также дублирующиеся и похожие позиции

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка банковского ПО

    $2500

    Форма разработки Динамические библиотеки (dll) в соответствии со стандартами разработки Заказчика. В соответствии с предоставляемыми стандартами разработки серверной и клиентской частей кода и присоединяемыми едиными модулями разрабатывается dll с интерфейсом вызовов, указанным в ТЗ. Описание Каждая Dll представляет ...

    Прикладное ПО13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна программа для учета клиентов и выплат

    Частному кабинету по оказанию медицинских услуг требуется программа по ведению карточек больных, а также расчету % от оплаченных услуг докторам проводившим процедуру и докторам назначившим ее.

    Прикладное ПО21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Cделать макрос экселя (excel)

    Задача – сделать макрос экселя Цель – чтобы можно было вводить строки – например с 400 до 500, и получать в пределах этих строк следующую картину Было Коляска детская ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад