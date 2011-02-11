Нужно иметь хороший интернет канал для video streaming по 3G и Yota. Идея позаимствована от устройства LU 60 (http://www.liveu.tv/lu60_series.html), это компьютер, в который втыкаются до 14 USB 3G/4G-модемов, и который обеспечивает несколько мегабит стабильного интернета ...