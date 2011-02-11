ponfil

Олег ponfil

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Объединить скорость нескольких 3G модемов

    Нужно иметь хороший интернет канал для video streaming по 3G и Yota. Идея позаимствована от устройства LU 60 (http://www.liveu.tv/lu60_series.html), это компьютер, в который втыкаются до 14 USB 3G/4G-модемов, и который обеспечивает несколько мегабит стабильного интернета ...

    Linux
    Настройка сервера/ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведущий разработчик .NET

    Обязанности: Участие в проектировании, разработке программного обеспечения для WEB на ASP.NET MVC, WCF, C#, PostgreSQL, Flash Media Server, Flex в MS Visual Studio 2010 и Flash Builder. Разрабатываем площадку для проведения видео конференций и ...

    ASP.NETCSSHTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Автоматический видеозахват экрана по расписанию

    $1000

    Нужно реализовать функцию автоматической видеозаписи вебинаров (онлайн-семинаров, которые показываются в веб-браузере) с сайта http://firmbook.ru посредством виртуального видеозахвата экрана. Виртуального потому, что это должно работать на виртуальной машине, у которой нет физического монитора. Алгоритм ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Развернуть сайт на MediaWiki

    Нужен человек, хорошо разбирающийся в движке MediaWiki и плагинах к нему. Чтобы смог настроить кастомный интерфейс, при необходимости, найти и установить нужный плагин или дописать нужный код.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Прикрутить верстку к LiveStreet

    $300

    Разовая работа на 1 день. Делаем коллективный блог. Завтра днем (12 февраля) будет готова верстка, а на следующий день (13 февраля) сайт нужно запустить. Дедлайн жесткий! Есть домен, сервер, все установлено ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прикрутить верстку к LiveStreet

    $340

    Нужно прикрутить верстку коллективного блога к LS. Верстка уже готова, работа достаточно срочная. Есть домен, сервер, все установлено и настроено. Есть еще один разработчик-администратор, который поможет. Ищу человека, отлично знающего движок LiveStreet, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно прикрутить верстку к WordPress

    $340

    Разовая работа на 1 день. Во вторник вечером будет готова верстка сайта, в среду (9 января) вечером сайт нужно запустить. Дедлайн жесткий! Промосайт ТВ-проекта для Перми. Будет состоять из статических страниц: ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно прикрутить верстку к WordPress

    $340

    Разовая работа на 2 дня. В четверг утром будет готова верстка сайта, в пятницу (28 января) после обеда сайт нужно запустить. Дедлайн жесткий! Промосайт ТВ-проекта для Перми. Будет состоять из статических ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Robessar
Даниил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$340
10 баллов
11 лет назад
Нужно прикрутить верстку к WordPress
WordPress
Отличный заказчик, полностью доволен сотрудничеством.
Очень доволен работой! Даниил сделал все качественно и раньше срока. Всегда был на связи и предсказуем. С удовольствием буду работать с Даниилом и дальше.
Ответный отзыв
Robessar
Даниил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Развернуть сайт на MediaWiki
В очередной раз работаю с Олегом, приятный в общении человек и порядочный заказчик. Рекомендую.
Даниил в первый раз делал проект на движке MediaWiki. Однако, разобрался в нем и сделал все на отлично за 2 дня! Я очень доволен.
Ответный отзыв
Robessar
Даниил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$340
10 баллов
14 лет назад
Нужно прикрутить верстку к WordPress
WordPress
Отличный заказчик с четкими задачами, работаю уже второй раз - оплата по факту, без задержек, всегда на связи.
Второй раз работал с Даниил. Как и в первый раз, все четко, быстро, качественно, предсказуемо. Очень доволен!
Ответный отзыв