Есть 3D-скан винта для коптра. Симметричный, размером 28 дюймов. Нужно по этому скану сделать гладкую 3D-модель в SolidWorks.
- $1503D-графика1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно иметь хороший интернет канал для video streaming по 3G и Yota. Идея позаимствована от устройства LU 60 (http://www.liveu.tv/lu60_series.html), это компьютер, в который втыкаются до 14 USB 3G/4G-модемов, и который обеспечивает несколько мегабит стабильного интернета ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Обязанности: Участие в проектировании, разработке программного обеспечения для WEB на ASP.NET MVC, WCF, C#, PostgreSQL, Flash Media Server, Flex в MS Visual Studio 2010 и Flash Builder. Разрабатываем площадку для проведения видео конференций и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Нужно реализовать функцию автоматической видеозаписи вебинаров (онлайн-семинаров, которые показываются в веб-браузере) с сайта http://firmbook.ru посредством виртуального видеозахвата экрана. Виртуального потому, что это должно работать на виртуальной машине, у которой нет физического монитора. Алгоритм ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужен человек, хорошо разбирающийся в движке MediaWiki и плагинах к нему. Чтобы смог настроить кастомный интерфейс, при необходимости, найти и установить нужный плагин или дописать нужный код.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $300
Разовая работа на 1 день. Делаем коллективный блог. Завтра днем (12 февраля) будет готова верстка, а на следующий день (13 февраля) сайт нужно запустить. Дедлайн жесткий! Есть домен, сервер, все установлено ...Закрыт14 лет назад
- $340
Нужно прикрутить верстку коллективного блога к LS. Верстка уже готова, работа достаточно срочная. Есть домен, сервер, все установлено и настроено. Есть еще один разработчик-администратор, который поможет. Ищу человека, отлично знающего движок LiveStreet, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $340
Разовая работа на 1 день. Во вторник вечером будет готова верстка сайта, в среду (9 января) вечером сайт нужно запустить. Дедлайн жесткий! Промосайт ТВ-проекта для Перми. Будет состоять из статических страниц: ...Завершен14 лет назад
- $340
Разовая работа на 2 дня. В четверг утром будет готова верстка сайта, в пятницу (28 января) после обеда сайт нужно запустить. Дедлайн жесткий! Промосайт ТВ-проекта для Перми. Будет состоять из статических ...Завершен14 лет назад