Нужно прикрутить верстку к WordPress

Разовая работа на 2 дня. В четверг утром будет готова верстка сайта, в пятницу (28 января) после обеда сайт нужно запустить. Дедлайн жесткий!

Промосайт ТВ-проекта для Перми. Будет состоять из статических страниц:

1. Главная страница, описание проекта.

2. Список новостей, страница новости.

3. Список участников проекта, страница участника проекта.

Есть домен, сервер, все установлено и настроено. Есть еще один разработчик-администратор, который поможет.

Плачу 10 000 рублей.

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