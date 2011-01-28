Нужно прикрутить верстку к WordPress

$340
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки180 просмотров

Разовая работа на 2 дня. В четверг утром будет готова верстка сайта, в пятницу (28 января) после обеда сайт нужно запустить. Дедлайн жесткий!

Промосайт ТВ-проекта для Перми. Будет состоять из статических страниц:

1. Главная страница, описание проекта.

2. Список новостей, страница новости.

3. Список участников проекта, страница участника проекта.

Есть домен, сервер, все установлено и настроено. Есть еще один разработчик-администратор, который поможет.

Плачу 10 000 рублей.

Присылайте ссылки на сделанные вами сайты на движке WP. Моя почта: [email protected]

WordPress
14 лет назад
ponfil
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$340
1 день
Очень доволен работой! Даниил сделал все качественно и раньше срока. Всегда был на связи и предсказуем. С удовольствием буду работать с Даниилом и дальше.
Отличный заказчик, полностью доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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