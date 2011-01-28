Для тех у кого есть готовое решение или подобное! Нужно сделать сайт каталог интернет-магазинов и товаров (только витрина для регистрации пользователей и отображения товаров, статей, отзывов и.т.п.). Интересуют как сайты по структуре ...
Нужно прикрутить верстку к WordPress
Разовая работа на 2 дня. В четверг утром будет готова верстка сайта, в пятницу (28 января) после обеда сайт нужно запустить. Дедлайн жесткий!
Промосайт ТВ-проекта для Перми. Будет состоять из статических страниц:
1. Главная страница, описание проекта.
2. Список новостей, страница новости.
3. Список участников проекта, страница участника проекта.
Есть домен, сервер, все установлено и настроено. Есть еще один разработчик-администратор, который поможет.
Плачу 10 000 рублей.
Присылайте ссылки на сделанные вами сайты на движке WP. Моя почта: [email protected]
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