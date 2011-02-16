1 Нужен скрипт который будет генерировать sitemap.xml, именно генерировать и перезаписывать если создан, а эмулировать скрипт будет поставлен на крон в сайтмэпе нужны только и ...
Установить модули на сайт с движком DLE
Установить разные модули на сайт с движком DLE:
1. Регистрация на сайте по определенным параметрам,
2. возможность добавления новостей и файлов только определенным пользователям,
2. сделать вывод новостей в RSS
3. сделать расширенный поиск по сайту (по разным параметрам)
4. настроить облако тегов.
5. исправить вывод новостей на некоторых страницах.
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