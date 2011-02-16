Установить модули на сайт с движком DLE

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Завершен3 заявки207 просмотров

Установить разные модули на сайт с движком DLE:

1. Регистрация на сайте по определенным параметрам,

2. возможность добавления новостей и файлов только определенным пользователям,

2. сделать вывод новостей в RSS

3. сделать расширенный поиск по сайту (по разным параметрам)

4. настроить облако тегов.

5. исправить вывод новостей на некоторых страницах.

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DLE
14 лет назад
Tanique
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Aledorka
Илья 
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Максим 
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$20
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Заявки фрилансеров

Aledorka
Илья 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
MaxPro
Максим 
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад